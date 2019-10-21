الشاطر: نواب طبرق المجتمعون في القاهرة جاهلون ومتصحرون سياسياً

ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر اليوم الاثنين اجتماع مجلس النواب في مصر بـ”الفضيحة السياسية والأخلاقية والمعرفية” التي تنُمّ عن الجهل والتصحر السياسي حسب تعبيره.

الشاطر إستهجن في تصريح لقناة الرائد الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن يجتمع مجلس سيادي منتخب خارج وطنه ورأى أنه دليل على فقدانه الإحساس بالانتماء وتفريطه في السيادة الوطنية حسب زعمه .

وقال الشاطر إن من وصفهم بـ”نواب طبرق” (أعضاء مجلس النواب الليبي) لو التزموا باليمين الدستورية عند توليهم منصبهم لما اجتمعوا خارج الوطن لتشكيل حكومة وطنية دون ذكر شركائهم في هذا التشكيل حسب تعبيره.

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