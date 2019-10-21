صحة المؤقتة تدعو المواطنين للتواصل مع جهاز الإسعاف والطوارئ

دعت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المواطنين للتواصل مع جهاز الاسعاف والطوارئ لتسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والاسعافية بعد تعرض عدد من المدن مساء أمس الاحد لهطول الأمطار الغزيرة مما أدى إلى فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل و الشوارع.

وطالبت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة فروع جهاز الإسعاف والطوارئ برفع حالة الجهوزية الكاملة ودرجة الاستعداد والتأهب لتقديم كافة الخدمات وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهلال الاحمر الليبي، والجهات الأمنية، لتسهيل تقديم الخدمة في ظل توقعات بارتفاع مناسيب المياه، مع استمرار هطول الأمطار.

وأكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام أوضاع المواطنين، عقب الفيضانات الغير مسبوقة والأضرار التي أحدثتها الأمطار والسيول مطالبة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من مجاري السيول.

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