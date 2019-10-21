الفقيه: إجتماعات القاهرة محاولة لسحب الشرعية من النواب المجتمعون في طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن مخرجات اجتماع متن وصفهم بـ”نواب طبرق” (أعضاء مجلس النواب الليبي) في مصر لا تعنيهم لأنه اجتماع شكلي ومحاولة لسحب شرعية المجتمعون في طرابلس.

الفقيه أوضح في تصريحات خاصة لقناة “الرائد” الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن “نواب طبرق” يدّعون أن الحضور بلغ 90 نائباً ، مشيراً إلى أن هذا الرقم غير صحيح فالحضور لا يتجاوز 35 نائباً، على حد قوله دون أن يشير بأن زميله المنشق عن البرلمان جلال الشويهدي قد قال في تصريح لقناة ليبيا الأحرار قد بلغ 45 نائب.

ولفت عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة إلى أن غرض مصر من الاجتماع هو إرسال رسالة للعالم أن أوراق الملف الليبي بيدها على حد زعمه.

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