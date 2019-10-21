الصحة تؤكد متابعتها للمواطنين بعد الفيضانات التي شهدتها بعض المدن

أهابت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بالمواطنين إلى التواصل الفوري مع جهاز الإسعاف والطوارئ، لتسهيل عملية تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية، نتيجة تعرض عدد من المدن للفيضانات بسبب الأمطار، وغرق عدد من المنازل والشوارع.

صحة المؤقتة طالبت عبر مكتبها الإعلامي كافة فروع جهاز الإسعاف والطوارئ، برفع حالة الجهوزية الكاملة ودرجة الاستعداد، والتأهب لتقديم كافة الخدمات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر والجهات الأمنية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام أوضاع المواطنين عقب الفيضانات غير المسبوقة، والأضرار التي أحدثتها الأمطار والسيول، داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من مجاري السيول.

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