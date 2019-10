«الأمم المتحدة» للسكان يبحث تنفيذ مشروع دعم الشباب

المتوسط:

عقد بقاعة اجتماعات البلدية لقاءً موسعًا ترأسه عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب صالح علي عيادة ومنسق ملف الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA محمد المجبري.

وحضر اللقاء الموسع الدى تواصل ساعتين نخبة من العناصر الشبابية والنسائية وعدد من مسؤولي وممثلى المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بسرت.

وأوضح مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل، أن اللقاء خصص لمناقشة واستعراص مشروع دعم الشباب الذى تشرف عليه بلدية سرت بشكل مباشر وبتمويل من مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح أن المشروع يستهدف دعم مؤسسات المجتمع المدني ودعم المؤسسات الأعلامية ودعم ريادة الاعمال وايضا دعم المرأة والطفل.

