المتوسط:

قام رئيس الفرع العقيد فتحي الكوشلي وبرفقته العقيد خيري الشهاوي رئيس مكتب النقاط بالفرع بزياره الي كل من نقطة محكمة الشرطة القضائية ٢٣ أكتوبر للأحوال الشخصية.

وكان في استقبالهم العقيد جمال الرحيبي رئيس النقطة، واطلعو علي سير العمل وكذلك نقطة الشرطة القضائية بمحكمة ونيابة جنوب طرابلس .

The post رئيس فرع الشرطة القضائية بطرابلس يزور مقر المحكمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية