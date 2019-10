ضبط العديد من العمالة غير الشرعية بأجدابيا

المتوسط:

قامت دوريات قسم النجدة بمديرية أمن اجدابيا صباح اليوم، بحملة تفتيش على الأجانب «العمالة الوافدة» للتأكد من صحة إجراءاتهم والشهادات الصحية الخاصة بهم، بعد ورود معلومات تفيد بانتشار بعض الأمراض ومنها ( اللشمانيا ).

وتم ضبط العديد من العمالة الوافدة، الذين دخلو البلاد بطريقة غير رسمية ولا يوجد لديهم شهادات صحية حيث تم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ونوه الرائد القرفة على أن هناك تقصير من بعض الجهات الأمنية خارج مديرية الأمن وعدم تعاونهم مع زملائهم في جانب العمالة الوافدة.

