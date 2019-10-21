لواء الصمود يعلن مقتل سبعة من عناصره

أخبار ليبيا24

أعلن لواء الصمود بقيادة المعاقب دوليا صلاح بادي مقتل سبعة من عناصره، حيث نشر مكتب إعلام اللواء يوم الأحد أسمائهم على حسابه بموقع فيسبوك.

وذكر اللواء دون تقديم أي تفاصيل حول مقتلهم، أن القتلى هم، نبيل فرج الزريقي وعلي مصباح الإمام وعلي سالم دحيدح ومحمد حسين سويسي وعلي سالم التاجوري ومحسن قدح وأحمد علي الأمين.

وشن الجيش الوطني غارات متتالية خلال اليومين الأيام الماضية استهدفت عدة مواقع في مصراتة وغريان وجنوبي طرابلس.

ولواء الصمود ومقره مصراتة هو أحد المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني في معركة تحرير طرابلس، حيث أعلن تحالفه مع الحكومة منذ بدء عملية تحرير طرابلس التي أطلقها الجيش في أبريل من العام الجاري.

وتلقى لواء الصمود في أغسطس الماضي حصته من التعزيزات العسكرية الكبرى التي تلقتها حكومة الوفاق من قبل حليفتها تركيا.

وتشكل بعد انتهاء حرب مطار طرابلس في العام 2014، ضمن تحالف ميليشيا “فجر ليبيا”.

ويتفرع من لواء الصمود كتائب وميليشيات ذات ولاءات ومرجعيات متباينة من مصراتة وعدة مدن أخرى.

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