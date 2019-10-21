تعليم الوفاق تعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني لعام 2018/2019 – رابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس عن نتيجة الشهادة الاعدادية للدور الثاني للعام الدراسي 2019/2018 بشكل رسمي.

وأصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بيان مقتضب على موقعها الرسمي أكدت فيه قيام وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل بإعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بالداخل للدور الثاني للسنة الدراسية 2018-2019، وبنسبة 58.94 %.

واشارت الوزارة إلى أن نتيجة الاعدادية متاحة على موقع منظومة نتائج الامتحانات الرسمي http://161.47.21.187/finalresults/ والتي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي للإطلاع على النتيجة:

من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/32Aamf8

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