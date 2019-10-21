بلدية سرت تبحث مع الأمم المتحدة للسكان مشروع دعم الشباب

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مع عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب صالح علي عيادة ومنسق ملف الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان محمد المجبري.

وبين مسؤول ملف الأعلام ببلدية سرت محمد الاميل أن اللقاء الذي عقد بمقر البلدية خصص لمناقشة واستعراض مشروع دعم الشباب الذى تشرف علية بلدية سرت بشكل مباشر وبتمويل من مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح أن المشروع يستهدف دعم مؤسسات المجتمع المدني ودعم المؤسسات الإعلامية ودعم ريادة الأعمال وأيضا دعم المرأة والطفل كما تم الاستماع لمقترحات وأفكار الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في كافة الجوانب وبما يخدم ويحقق نتائج مرجوة للشباب بسرت.

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