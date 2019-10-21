بلدية سرت تلتقي مسؤولين خدميين بالمدينة

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا بحضور مدير الخدمات الصحية بسرت خليفة محمد عبد الفتاح ورئيس لجنة ادارة الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت بشير الأحرش ومنسق صندوق دعم الاستقرار بسرت القذافى البطي ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت سعيد الغرشة ومدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى فوزى ابوشعالة.

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل إن الاجتماع خصص لمناقشة واستعراض المواصفات الفنية للتوريدات الخاصة بالأجهزة والشركات التي سيتم توريدها قبل يوم 31 ديسمبر 2019 م.

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