البدء في إزالة العشوائيات داخل نطاق بلدية بني وليد

أشرف المجلس البلدي بني وليد اليوم، على تنفيذ القرار رقم أربعة وأربعين، الصادر عن عميد البلدية بشأن إزالة العشوائيات داخل نطاق البلدية.

ووفق المجلس، فقد قام الحرس البلدي وشركة النظافة والجهات الأمنية بإزالة كل العشوائيات والأبنية المخالفة بطريق المطار، حيث أكد عميد البلدية سالم انوير أن كل من سيخالف القوانين سيتعرض للمساءلة القانونية، داعيا الجهات المختصة إلى القيام بواجباتها، وتحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقها.

وكانت بلدية بني وليد قد طالبت أصحاب الأكشاك بالتعاون مع الجهات المختصة، والتوجه إلى الأماكن المخصصة للبيع وعدم عرقلة تطبيق القانون.

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