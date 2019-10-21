“مركزي البيضاء” يتهم نظيره في طرابلس بـ”التضليل”

قال مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن المبالغ المذكورة في بيان “مركزي طرابلس” بشأن الإيراد والإنفاق “مضللة”.

وأظهر بيان “مركزي البيضاء” أن العجز الحاصل في البلاد سيبقى مستمرا للربع الأخير من العام الجاري، منوها إلى أن بيان “مركزي طرابلس” مضلل كونه يعكس التحويلات إلى الخارج ونفقات السفارات لا التنمية في الداخل، الأمر الذي عزاه إلى عدم قدرة البيانات المالية الحالية على توفير مخصصات بأي شكل لها، وهو ما وصفه “مركزي البيضاء” بوهم الإصلاحات الاقتصادية التي تكونت بلا معطيات ودون رؤية واضحة.

وأضاف أن الاعتماد على رسم العملة هو إجراء مؤقت سببه غياب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى جانب قيامه بإجراءات تعسفية لا معنى لها، بحسب وصفه.

وأشارت البيانات الصادرة عن “مركزي البيضاء” والواردة في بيانه، عبر تقرير الموارد والإنفاق من الربع الأول حتى الثالث من العام الجاري، إلى أن العجز وصل إلى 1.7 مليار دينار، حيث بلغ الإنفاق الفعلي 36.767 مليار دينار، مقابل نفقات تقديرية بمبلغ 35.53 مليارا دينار، موضحا أن معدل الأداء يعكس أن النفقات الفعلية حتى نهاية هذا العام ستتجاوز مخصصات الميزانية بسبب الارتفاع المستمر في الإنفاق العام على الأغراض الجارية.

وأضاف البيان أن معدل الأداء يبين أن نفقات التنمية المتدنية لم تتجاوز نسبة الـ36% وهي انعكاس لما وصل إليه المستوى المتدهور في طرابلس من خدمات المياه والكهرباء والنظافة العامة.

من جهة أخرى، أشارت إدارة المصرف في منشورها إلى أن هناك 8% تدفع حاليا من وزارة المالية التابعة لطرابلس بمبلغ قدره 177 مليون دينار وبذلك تكون الحصة الإجمالية من المرتبات 31%، وتعتبر هذه في إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد السكان بالإقليم، فيما ستضاف إلى الباب الثالث مخصصات الإنفاق على برامج إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي ما سينعكس في الربع الأخير من عام 2019 بنحو 370 مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية