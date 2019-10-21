أمر بالقبض على “حفتر والناظوري والفرجاني”

أصدر مكتب المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق أمر قبض بحق قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وعدد من قيادات الجيش، على خلفية حادثة خطف وقتل عدد من الأشخاص بمنطقة اسبيعة.

وشمل أمر القبض رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، واللواء عون إبراهيم سالم الفرجاني، والعقيد الشارف مسعود البوزيدي.

ووجه مكتب المدعي العام العسكري أمر القبض لإدارة الشرطة والسجون العسكرية، وإدارة الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات الليبية، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز الأمن الداخلي، وقوة العمليات الخاصة، إضافة إلى مكتب البحث الجنائي بمديريات أمن طرابلس والجفارة وغريان.

ولفت الكتاب إلى أن أمر القبض جاء على خلفية “شكوى قدمها حسام أبو عجيلة علي انبيص، بشأن واقعة خطف وقتل كل من (أبو عجيلة علي محمد انبيص، ومهند أبو عجيلة علي انبيص، وحمزة علي برباش)، وخطف وإيذاء حسام أبو عجيلة علي انبيص في محلة بن عطية بمنطقة اسبيعة من قبل مجموعة مسلحة (روسية الجنسية) بقيادة المتهمين المذكورين.

وطالب المدعي العام العسكري بالبحث والتحري عن المجموعة المسلحة المشار إليها في الكتاب، وإفادته بمكان تواجدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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