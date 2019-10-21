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تواصل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء في المدارس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملة (معاً نجعلها تدوم) التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع وزارة التعليم.
وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الحملة تهدف لغرس ثقافة الترشيد لدى طلاب مرحلتي التعليم الاساسي والمتوسط .
وبينت شركة الكهرباء أن فرق العمل قامت اليوم الاثنين بزيارة مدرستي الحضارة الجديدة والنور بمنطقة شهداء عبد الجليل جنزور، حيث القيت محاضرات توعوية وجرى توزيع  مطويات ترشيدية وأقلام حبر تحمل عبارة ترشيديه على الطلاب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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