“لواء الصمود” بقيادة بادي يعلن مقتل سبعة من عناصره

مصراتة-العنوان

أعلن ما يعرف بـ “لواء الصمود” بقيادة المعاقب دوليا صلاح بادي مقتل سبعة من عناصره، دون تقديم أي تفاصيل عن مكان وزمن مقتلهم.

ونشر مكتب إعلام اللواء يوم الأحد أسماء عناصره القتلى، وهم، نبيل فرج الزريقي وعلي مصباح الإمام وعلي سالم دحيدح ومحمد حسين سويسي وعلي سالم التاجوري ومحسن قدح وأحمد علي الأمين.

ويأتي الإعلان عن القتلى في وقت شن فيه سلاح الجو غارات متتالية خلال اليومين الأيام الماضية استهدفت عدة مواقع في مصراتة وغريان وجنوبي طرابلس.

و”لواء الصمود” ومقره مصراتة هو أحد المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة التي تخوض منذ أبريل الماضي معركة تحرير طرابلس.

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