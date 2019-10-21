حملة في بني وليد لإزالة العشوائيات تحسينًا للمظهر العام‎

أطلقت بلدية بني وليد صباح اليوم في حملة لإزالة العشوائيات تنفيدا للقرار رقم 44 الصادر عن عميد البلدية بشأن إزالة العشوائيات داخل نطاق البلدية

وشارك في تنفيذ هذه الحملة عناصر الحرس البلدي وشركة النظافة والجهات الأمنية حيث تمت إزالة العشوائيات والبناء المُخالف بطريق المطار تحسينًا للمظهر العام للمدينة

وقال سالم انوير عميد البلدية في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية بأن كل من سيُخالف القوانين سيتعرض للمُساءلة القانونية وليتحمل مسؤلية أعماله.

وأضاف انوير على الجهات المختصة ان تقوم بتأدية واجباتها وان تتحمل كل المسؤلية التي تقع على عاتقها في جميع الجوانب التي تهم حياة المواطن

هذا وقد سبق للمجلس البلدي مُطالبة الباعة وأصحاب هذه الاكشاك بالتعاون مع الجهات المختصة والتوجه الى الأماكن المخصصة للبيع وعدم عرقلة تطبيق القانون.

وافاد جهاز الحرس البلدي بني وليد ان الحملة مستمرة لإزالة كل العشوائيات المتراكمة في المدينة والتي سببت بانتشار الأمراض وخصوصًا مرض اللشمانيا التي انتشر بشكل واسع في المدينة

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