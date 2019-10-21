دعوة لإدخال المهارات الحياتية بالمناهج التعليمية

أكد وكيل الشؤون العلمية بجامعة الزنتان احنين المعاوي، ضرورة توزيع المهارات الحياتية في جميع المناهج التعليمية في حال تطبيقها داخل ليبيا.

وأضاف احنين لبرنامج “LIVE” عبر 218NEWS الاثنين، أن المهارات الحياتية متوفرة بشكل يومي وعملي، واصفا هذه المهارات بالسهلة في حال تطبيقها، مشيرا إلى أهمية إعداد المعلمين إعدادا جيدا في هذا المجال.

وأشار احنين إلى أن المهارات الحياتية حددت بمنهج علمي حقيقي في عدد من بلدان العالم بعد ظهور فكرتها من قبل “يونسيف”، وقد لقيت نجاحا كبيرا في عدد من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذاكر المغرب مثالا على ذلك من حيث النتائج الإيجابية التي لقيتها بعد تطبيقها في كافة المؤسسات.

وأبدى وكيل الشؤون العلمية بجامعة الزنتان تفاؤلا كبيرا في أن تتقبل مؤسسات الدولة الليبية هذه الفكرة وعلى رأسها وزارة التعليم التي قال إنها لن تتراجع في تقديمها، معوّلا في الوقت ذاته على تعاون مؤسسات المجتمع المدني في التعاون بشأن نشر هذه الثقافة التي بدأ العالم العمل بها.

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