المدعي العام العسكري بالوفاق يصدر أمر قبض بحق حفتر و الناظوري

أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق أمرا بالقبض على عدد من القادة العسكريين بالجيش بينهم قائد الجيش خليفة حفتر.

ووجه عضو النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة خطابا إلى كل من إدارة الشرطة والسجون العسكرية، إدارة الاستخبارات العسكرية، جهاز المخابرات الليبية، جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، جهاز الأمن الداخلي، قوة العمليات الخاصة، مكتب البحث الجنائي بمديريات الأمن (طرابلس، الجفارة، غريان).

ويقضي الخطاب بالقبض على قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس هيئة السيطرة بالقيادة العامة عون إبراهيم سالم الفرجاني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرازق الناظورى، الشارف مسعود ضو البوزيدي آمر اللواء التاسع مشاة.

وبحسب الخطاب فإن أمر القبض جاء “استنادا على التحقيقات الجارية في القضية رقم (114/2019 م.م.ع) والمتعلقة بالشكوى المقدمة من المجني عليه حسام أبو عجيلة علي انبيض بشأن واقعة خطف وقتل المجني عليهم أبو عجيلة علي محمد انبيض، مهند أبو عجيلة على انبيض، حمزة عمار برباش” بالإضافة إلى “خطف وإيذاء المجني عليه حسام أبو عجيلة على انبيض وذلك بمنطقة اسبيعة محلة بن عطية بتاريخ 24/9/2019 من قبل مجموعة مسلحة روسية الجنسية بقيادة المتهمين المذكورين”.

وينص الخطاب على “إلقاء القبض على المتهمين المذكورين وإحالتهم إلى مكتب المدعي العام العسكري فور ضبطهم” بالإضافة إلى البحث والتحري على المجموعة المسلحة المشار إليها وموافاة (المدعي العام العسكري) بأسمائهم وأماكن تواجدهم” لاتخاذ الإراءات القانونية اللازمة حيالهم.



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