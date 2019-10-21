عقيلة صالح يبارك اجتماع النواب في العاصمة المصرية القاهرة

بارك رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الاجتماع الذي عقده أعضاء المجلس في العاصمة المصرية القاهرة.

وأثني المستشار عقيلة في تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، على كافة الجهود الوطنية التي تهدف إلى توحيد صف مجلس النواب، كسلطة شرعية وحيدة ممثلة للشعب الليبي، للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية، وتحقيق إرادة الليبيين.

وشكر رئيس مجلس النواب، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئاسة وأعضاء مجلس النواب المصري، على جهودهم الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية، بما يحقق إرادة الشعب الليبي، من خلال دعمهم للسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب.

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