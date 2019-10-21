تعليمات أمنية لإيقاف الاعتداءات على الأراضي الزراعية والغابات

أصدر مدير أمن شحات العميد محمد فرج، تعليماته للمراكز والأقسام التابعة للمديرية بشأن إيقاف الاعتداءات على الأراضي الزراعية والغابات.

وأفاد مراسل قناة ليبيا في المدينة بأن مدير الأمن طالب الأقسام التابعة للمديرية بالتنسيق مع مراكز الشرطة الزراعية، كل حسب اختصاصه المكاني، للعمل على إيقاف الاعتداءات التي تقع بالمخالفة للتشريعات النافذة، فيما يتعلق بحماية الأراضي الزراعية والغابات والبيئة المحيطة بالمنطقة ومعاقبة مرتكبيها.

يأتي ذلك بناء على الاتفاق المبرم بين وزيري الداخلية والزراعة بالحكومة المؤقتة، بشأن إمكانية إقامة غرفة مشتركة بين جهاز الشرطة الزراعية ومديرية الأمن بمناطق الجبل الأخضر، لمنع الاعتداءات على الأراضي الزراعية والغابات.

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