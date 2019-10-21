الوطنية لحقوق الإنسان: نتضامن مع مطالب المعلمين بزيادة مرتباتهم

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن تضامنها مع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في ليبيا فيما يخص مطالبهم بزيادة مرتباتهم.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها “تتابع منذ فترة دعوات الاعتصام من قبل النقابة العامة للمعلمين ومطالب المعلمين برفع سقف مرتباتهم أسوة بشرائح أخرى في المجتمع” مشيرة “إلى حق المعلمين في التجمع والتظاهر والاعتصام السلمى وفقا لنص المادة 4 من الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011، والمادة 23 فقرة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحقهم في حياة كريمة ومستوى معيشي لائق وفقا لنص المادة 8 من الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011، والمادة 23 فقرة 2 – 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وأكدت اللجنة “تضامنها الكامل مع المعلمين في مطالبهم المشروعة والعادلة بزيادة مرتباتهم وتحسين مستواهم المعيشي بما يؤدى لرفع مستوى أدائهم في العملية التعليمية”.

وذكرت اللجنة “برسالة المعلمين المقدسة في تربية الأجيال وصناعة الرجال، ونهضة أي مجتمع ورفعته في تعليم وتربية أبنائه” داعية “مجلس النواب والمجلس الرئاسي إلى ضرورة العمل على إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق العدالة في توزيع المرتبات وتكافؤ الفرص لجميع شرائح المجتمع بما يحقق الوئام والرفاه والسلام الاجتماعي”.

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