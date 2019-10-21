الدفاع المدني بطبرق يوجه نداء لمساعدة العالقين بمنازلهم جراء السيول

وجه الدفاع المدني في طبرق، اليوم الاثنين، نداءا عاجلا لمساعدة العائلات العالقة بمنازلهم في أحياء الروس والسقيفة بالمدينة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تسببت في غرق كثير من المنازل منذ صباح اليوم.

وحسب المكتب الإعلامي للدفاع المدني بطبرق فإن الأمطار بدأت فجرا وتواصلت حتى ظهر اليوم وتسببت في غرق منازل كثيرة بأحياء الروس والسقيفة والتي أغلب منازلها من الصفيح.

وأكد المكتب الإعلامي أن الدفاع المدني وجه نداءا لمساعدة العائلات العالقة بالمنازل، مشيرا إلى أن الفرق التابعة لجمعية الهلال الأحمر فرع طبرق والضفادع البشرية والدفاع المدني توصل تقديم المساعدة للعالقين.

ونوه المكتب الإعلامي إلى أن الأهالي طالبوا المجلس التسييري لبلدية طبرق والجمعيات الخيرية بضرورة تقديم العون والمساعدة للأهالي نتيجة الفيضانات وارتفاع منسوب المياه لأول مرة منذ عام 1991.

وشهدت المناطق الممتدة من البيضاء غربًا إلى إمساعد شرقًا مساء أمس الأحد واليوم الإثنين أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات أودت بحياة امرأة وثلاثة أطفال بمنطقة أم الرزم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا