طقس ليبيا.. تقلبات جوية وفرصة لأمطار رعدية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة ما تزالت مهيأة لسقوط أمطار رعدية على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة أقصى الساحل الشرقي (طبرق- وامساعد) وبعض مناطق الدواخل (اجدابيا وجالو والجغبوب).

وأضاف المركز في نشرته الجوية لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أن أغلب مناطق الشمال الغربي ستتأثر بامتداد منخفض حراري يتمركز جنوب الجزائر ويتحرك نحو الشمال الشرقي ينتج عنه رياح جنوبية شرقية نشطة نسبيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بينما يكون الطقس معتدلا على بقية المناطق.

وتوقعت النشرة أن تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

يشار إلى أن منطقة أم الرزم (جنوب شرق درنة) شهدت سيولا قوية تسببت في وفاة 3 أشخاص (سيدة وطفليها) بعد جرف مركبتهم، كما أغرقت مياه الأمطار الشوارع وبعض المنازل، وتسببت بأضرار مادية في شحات والبيضاء.

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