إخلاء عائلات حاصرتها السيول في طبرق

قالت جمعية الهلال الأحمر فرع طبرق، إن فرق الطوارئ التابعة لها عملت اليوم الإثنين، على إخلاء العائلات العالقة بحي الروس بالمدينة جراء السيول وارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وأضافت الجمعية بصفحتها في “فيسبوك”، إن عمليات الإخلاء تمت بمشاركة كافة الجهات في المدينة وسكان الحي وشباب المدينة، مشيرة إلى أنه -وحتى هذه اللحظات- لم تسجل أي خسائر بشرية.

يشار إلى أن منطقة أم الرزم (جنوب شرق درنة) شهدت سيولا قوية تسببت في وفاة 3 أشخاص (سيدة وطفليها) بعد جرف مركبتهم، كما أغرقت مياه الأمطار الشوارع وبعض المنازل، وتسببت بأضرار مادية في شحات والبيضاء.

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