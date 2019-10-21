عقيلة: نسعى لـتوحيد مجلس النواب وإنهاء الأزمة

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن الاجتماع الذي عقده عدد من النواب، الجمعة والسبت، الماضيين في القاهرة، يأتي في “إطار جهود توحيد صف مجلس النواب كسلطة شرعية وحيدة ممثلة للشعب الليبي”.

وأضاف صالح في تصريحات نشرها المجلس، اليوم الاثنين، إن الاجتماعات ضمن “الجهود الوطنية الرامية إلى الوصول لحل يفضي إلى انهاء الأزمة الليبية وتحقيق إرادة الليبيين”.

ووجه عقيلة صالح شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئاسة وأعضاء مجلس النواب المصري، لجهودهم لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي من خلال دعمهم للسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة.

يشار إلى النواب الذين اجتمعوا في القاهرة اتفقوا على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية بهدف الإعداد لجلسة لمجلس النواب في غات أو أي مدينة أخرى ومناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما قرر النواب، وفق بيان أصدروه مساء السبت، الدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي، ورفض أي تجاوزٍ لمجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية