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الأستاذ بجامعة كولومبيا “المبروك درباش” يقدم “حلولا صادمة” لأزمات ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انفردت قناة “218NEWS” بمقابلة خاصة مع الكاتب والأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا “المبروك درباش” ستبث الخميس في الساعة التاسعة مساء عبر برنامج “البلاد”.

وطرح “المبروك درباش” العديد من القضايا الأكاديمية والثقافية والفكرية والسياسية برؤية مختلفة، ومن مركز رؤية جديد لإعادة قراءة الواقع الثقافي السياسي الليبي من خلال التحولات التاريخية في المراحل السياسية التي مرت بها ليبيا.

ومن منطلقات “درباش” الفكرية وهمومه كمثقف ليبي، طرح رؤية تصالحية بين الحاضر والماضي على المستوى السياسي، بوصفة حلول “صادمة” للأزمة السياسية الليبية وأزمة الشرعية والتنازع المستمر حولها.

وأثار أستاذ جامعة كولومبيا “درباش” تساؤلات حول العملية التعليمية الليبية، ودور الوزارات والأجهزة والهيئات التي تعنى بالمسألة التعليمية، كاشفا عن موقع ليبيا الأكاديمي من المعمول به في الجامعات العالمية من خلال تجربته في الجامعات الأوروبية والأميركية.

وشدد “درباش” على ضرورة أن تعود المرأة الليبية إلى المشهد لتلعب دورها اللازم لأي عملية بناء ونهضة، موضحا حقيقة واقع المرأة المغيّبة عن كل المجالات في ليبيا.

وعن واقع الاشتباكات المسلحة، وضع “درباش” المؤشرات على الضوء الأحمر بخصوص إهدار الطاقات الشابة في الحرب بعيدا عن مدرجات الجامعات ومقاعد الدراسة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالله موضوع الدراسات مفهوم – لكن المشاكل الي تواجهها البلاد على المستوى العام الاداري والتوعوي – وكذلك الإقليمي والأكاديمي – هو كثرة الطلاب والطالبات والخريجين – سواء ان كانوا ذَا كفاءات او من عدمه – فالحصيلة في النهاية طابور البطالة وضياع أوقات الدراسات ونسيان ما تم تحصيله …!!!
    يعني التعينات والتوظيف والدراسة العملية والانخراط في العمل من فترة التدريس تعطي أمل لاكتساب الخبرة / فكما تعلم ان الأمور النظرية لا تنطبق تماما على الواقع العملي اثناء الوظيفة سواء اداريا او صناعيا – معظم الليبيين وخاصة الشباب لا يستطيعون تسلم مهام ومسؤوليات لعدم وجود خبرة او بالهوى ممكن ان نسميها التوجيه العملي للخريجين او الطلاب – الان معظم المصانع الليبية والشركات العامة توجد بها خبرات لسنوات طويلة ونهايتها التقاعد – وأصبحت الخبرات مدفونة – وهذه المشكلة – في الوضع الحالي توجد اكثر نسبة من المعاهد والدورات التدريبية في ليبيا لكن – تفقد لممارسة الخبرة العملية والتوظيف الصحيح – لتسيير العجلة الاقتصادية / والمشكلة الأكبر هي الوساطة والاحتكار القبلي لبعض المؤسسات العامة – ومحاولة تخصيصها – وهذا ما ينتج عليه ضياع الجودة الليبية والمغامرة بالاقتصاد والميزانيات بشكل غير مسوءول – والتأجيل الاعمال حتى تصبح العملية إهمال وعدم اكثراث – لدرجة ان بعض الخريجين والطلاب فقدوا الأمل في وحود موسسات عامة صالحة لان تمون مقياس نموذجي للعمل الصادق والاخلاص في الادارات – ودفع المستحقات – لان العمل داءما يحتاج لتطوير في نفس الخامة – كما تفعل الشركات والمؤسسات في العالم – تبدأ بشكل صغير وشعار بسيط – وتتطور بعد السنين وتبقى خاماتها في جودة مستمرة وتحمل نفس الشعار حتى تصبح شركة عالمية كبرى .
    اما التغيير المستمر والاهمال والتأجيل / فلا يصنع النجاح أبدا . وهذا رايي بشكل مختصر .

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