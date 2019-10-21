الأستاذ بجامعة كولومبيا “المبروك درباش” يقدم “حلولا صادمة” لأزمات ليبيا

انفردت قناة “218NEWS” بمقابلة خاصة مع الكاتب والأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا “المبروك درباش” ستبث الخميس في الساعة التاسعة مساء عبر برنامج “البلاد”.

وطرح “المبروك درباش” العديد من القضايا الأكاديمية والثقافية والفكرية والسياسية برؤية مختلفة، ومن مركز رؤية جديد لإعادة قراءة الواقع الثقافي السياسي الليبي من خلال التحولات التاريخية في المراحل السياسية التي مرت بها ليبيا.

ومن منطلقات “درباش” الفكرية وهمومه كمثقف ليبي، طرح رؤية تصالحية بين الحاضر والماضي على المستوى السياسي، بوصفة حلول “صادمة” للأزمة السياسية الليبية وأزمة الشرعية والتنازع المستمر حولها.

وأثار أستاذ جامعة كولومبيا “درباش” تساؤلات حول العملية التعليمية الليبية، ودور الوزارات والأجهزة والهيئات التي تعنى بالمسألة التعليمية، كاشفا عن موقع ليبيا الأكاديمي من المعمول به في الجامعات العالمية من خلال تجربته في الجامعات الأوروبية والأميركية.

وشدد “درباش” على ضرورة أن تعود المرأة الليبية إلى المشهد لتلعب دورها اللازم لأي عملية بناء ونهضة، موضحا حقيقة واقع المرأة المغيّبة عن كل المجالات في ليبيا.

وعن واقع الاشتباكات المسلحة، وضع “درباش” المؤشرات على الضوء الأحمر بخصوص إهدار الطاقات الشابة في الحرب بعيدا عن مدرجات الجامعات ومقاعد الدراسة.

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