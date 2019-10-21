بلدية جالو تتفقد البوابة الأمنية الجنوبية وتشيد بدور رجال الأمن

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية جالو محمد اشكينه اليوم، بزيارة تفقدية للبوابة الأمنية الجنوبية للمدينة.

وأوضحت البلدية أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الأجهزة الأمنية التابعة لبلدية جالو، للوقوف على الاحتياجات والنواقص بمرافق مبنى البوابة الأمنية، والعمل على توفيرها في أقرب وقت ممكن، كما أنها تهدف إلى تشجيع رجال الأمن بالمدينة لفرض هيبة الدولة والتصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن أو يستغل منافذها لأغراضه المشبوهة.

وفي سياق آخر وجهت بلدية جالو الشكر لجهاز مكافحة المخدرات فرع الواحات، ومديرية الأمن، على جهودهما في العمل الأمني والوطني، وذلك بالقبض على مهربين بحوزتهم كمية كبيرة من مادة الكوكايين، والتي قدرت بخمسة وثلاثين كيلوغراما.

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