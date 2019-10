قال عضو مجلس النواب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، إن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيحرر أرض ليبيا الطاهرة من الميليشيات.

وأضاف بكري عبر توينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الجيش الوطن حتما سيثأر من ميليشيات الإرهاب التي أعملت الخراب والتدمير على أرض ليبيا، شعب ليبيا العظيم لن ينسى ثأر وطنه.

