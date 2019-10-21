بلدية سرت تبحث ملف الاتصالات الهاتفية بالمدينة

اجتمع عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار ابراهيم مليطان مع مدير مكتب اتصالات سرت بشركة هاتف ليبيا احمد يوسف.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر البلدية متابعة ملف الاتصالات الهاتفية بالمدينة وبحث المعوقات التي تواجه مكتب شركة هاتف ليبيا بسرت والعمل على تذليلها خدمة لأهالي المدينة.

وكانت بلدية سرت أعلنت أن شركة المدار الجديد بدأت بالأعمال الانشائية للبرج الواقع بمنطقه 40شرق سرت مبينة أن البرج سيدعم الاتصالات إضافة إلى برجً منطقة السواوة و27و40و50 وبرج منطقة الحنيوه وبذلك تكون خدمات شبكه المدار الجديد خلال المدة القريبة القادمة متوفرة في كامل أنحاء بلدية سرت بموجب ما تم الاتفاق عليه بين عميد بلدية سرت مختار المعداني ورئيس مجلس الادارة بشركه المدار الجديد عبدالخالق

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