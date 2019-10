أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، أن روسيا منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الاستراتيجي.

وتطرق الوزير إلى الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على الحكومات الرافضة لنهج القوى الغربية، موضحا أن الفوضى وتدمير الدول أصبح شيئا عاديا، مستذكرا بذلك، ما حدث في ليبيا والانقسام التي تواجه.

The post وزير الدفاع الروسي يستنكرالضغط السياسي والعسكري من القوى الغربية على ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية