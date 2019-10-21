هل تسعى الحكومة المؤقتة لعقد مشاريع مع شركات يونانية؟

أخبار ليبيا24

كشف الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم أن وفدًا رفيع ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري وصل ظهر اليوم الإثنين إلى دولة اليونان.

وأضاف عبدالقيوم، أن الوفد ضم من القطاع الخاص مدير مصرف التجارة والتنمية، جمال عبدالمالك والمدير التنفيذي لشركة الرّيان، أحمد البيرة.

كما ضم الوفد عضو لجنة استقرار بنغازي المهندس علي بحيري ومدير مكتب المشروعات ببلدية بنغازي المهندس أسامة الكزة وعن مركز السلام لدعم القرار، الدكتور فرج نجم.

وأفاد عبدالقيوم، أن زيارة الوفد إلى اليونان ستستغرق خمسة أيام. وأشار إلى أن ضمّن جدول الزيارة لقاءات مع القطاعين الحكومي والخاص باليونان.

وأكد أن الزيارة استهلت بزيارة إلى مقر شركة “أكتور” أكبر شركات اليونان المتخصصة في الإنشاءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24