الجيش الليبي يتمكن من تصنيع زورق حربي يحمل 25 قادر مقاتلا

كشف مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن الجيش تمكن من تصنيع زورق حربي سريع قادر على حمل 25 مقاتلا بعتادهم وأسلحتهم.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “تم تصنيع عدد 20 زورق بحري سريع”، موضحا أن الزورق قادر على حمل 25 مقاتل مجهزين بالأسلحة.

وتابع أنه “بدعم من القائد العام للجيش الوطني الليبي وبكوادر ليبية تمكنت إدارة البحوث والتصنيع العسكري بالتعاون مع رئاسة أركان البحرية من تصنيع أكثر من عشرين زورقا سريعا قادر على المناورة ويستطيع حمل أكثر من 25 مقاتل مجهزين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

ولفت المصدر إلى أنه قد تمت تجربة الزوارق في عرض البحر بحضور كل من رئيس أركان القوات البحرية، ومدير إدارة البحوث والتصنيع العسكري ومدير ادارة.

