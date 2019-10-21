علق صلاح عبد الكريم، المستشار القانوني للجيش الوطني الليبي، على دخول قوات الجيش الليبي “العزيزية”، في معركة من أجل السيطرة على طرابلس.

وقال عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: “سيطرة الجيش على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس، له أهمية استراتيجية كبيرة لأن العزيزية والمناطق المجاورة هي مفتاح العاصمة طرابلس”.

وأوضح مستشار الجيش الليبي “من خلال السيطرة على منطقة العزيزية يمكن الدخول مباشرة إلى غرب ووسط العاصمة طرابلس، لتحريرها من الإرهابيين”.

The post تعرف على أهمية نجاح الجيش في السيطرة على “العزيزية” appeared first on صحيفة المتوسط.

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