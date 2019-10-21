صرف مخصصات “جبر الضرر” بين مصراتة وتاورغاء

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الاثنين، صرف المبالغ المخصصة لـجبر الضرر في إطار الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السراج، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعضوين من المجلس البلدي مصراتة، بحضور وكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال، بمقر “الرئاسي” في طرابلس.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد تناول عددا من المواضيع في إطار الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، وعددا من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع تحت التنفيذ، إضافة لسبل إتمام المشاريع المتوقفة التي وصل الإنجاز بها إلى نسبة كبيرة وبالأخص مشاريع التعليم.

وبحث المجتمعون الإجراءات اللازم اتخاذها بشكل سريع لمواجهة انتشار مرض اللشمانيا، حيث اعتبر السراج أن هذا الملف ذو “أولوية خاصة”.

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