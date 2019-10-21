سفينة إغاثة تبحث عن ميناء آمن لإنزال 104 مهاجرين وترفض إرسالهم لطرابلس

طلبت منظمة «إس أو إس المتوسط»، من السلطات الأوروبية، أن تحدد لها مرفأ آمنا، لإنزال 104 مهاجرين نقلتهم الجمعة، على متن سفينتها الإنسانية «أوشن فايكينغ» قبالة سواحل ليبيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت «أوشن فايكينغ» اليوم الإثنين، في المياه الدولية قبالة مالطا، وطلبت من مراكز تنسيق المساعدات البحرية الإيطالية والمالطية تحديد مكان آمن «لإنزال 104 ناجين سريعا»، كما قالت المنظمة ومقرها مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) في بيان.

ولم تعلق السلطات الايطالية والمالطية على الموضوع.

وأنقذت السفينة الجمعة، الركاب الـ104 الذين كانوا على زورق مطاطي على بعد 50 ميلا بحريا من سواحل ليبيا، وبينهم 40 قاصرا و30% منهم غير مرافقين وامرأتان حاملان.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من إنزال 176 مهاجرا في تارانتو (إيطاليا).

وقالت وكالة «فرانس برس»، إن السلطات الليبية اقترحت على السفينة إنزال المهاجرين في طرابلس لكن الطاقم رفض، وذكرت المنظمة أنه «وفقا للقانون الدولي فان كل المرافئ في ليبيا غير آمنة».

أيوب قاسم لـ«الوسط»: جهود المنظمة الدولية للهجرة لا ترتقي لما تجنيه من أموال باسم دعم ليبيا

وكان الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، نفى في حوار مع جريدة «الوسط» اتهامات منظمات دولية لحرس السواحل الليبي بالتسبب في مقتل المهاجرين في البحر، قائلاً: «نحن نقوم بعمليات الإنقاذ وفقًا للمعايير الدولية».

وأكد أن هذه الاتهامات جزء من الحرب التي تشنها تلك المنظمات ضد البحرية وحرس السواحل الليبية، لوقف نجاحاتنا في محاربة ثقافة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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