مديرية أمن توكرة تودع مرتبات ثلاثة أشهر بالمصارف

توكرة-العنوان

أفاد مدير مكتب الإعلام الامني بمديرية أمن توكرة خليل البرغثي أن القسم المالي بالمديرية أنهى كافة المستندات والإجراءات الإدارية والمالية لصرف مرتبات منتسبي المديرية من ضباط وضباط صف وموظفين من قبل مكتب الخدمات المالية ببلدية توكرة.

وقال البرغثي، أن المديرية أنهت إجراءات مرتبات أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث تم إيداع الحوافظ بالمصارف كلاً حسب مصرفه”.

ومن جهته قدم رئيس القسم المالي بمديرية أمن توكرة المقدم هاني إدبيش، الشكر لجميع موظفي مكتب الخدمات المالية توكرة بدون استثناء ومراقب الخدمات المالية ببلدية توكرة محمد الغزالي ورئيس قم الشؤون الإدارية محمد أسعيد تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل.

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