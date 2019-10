قال الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان إن الأتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا من أجل حقهم ، وحق اخوانهم في المستقبل.

وأضاف أوردوغان خلال كلمة له اليوم الاثنين في منتدى آرتي باسطنبول أن الأتراك اليوم يتواجدون في جغرافيتهم احتراما لإرث الأجداد ،فهم من نسل “يونس أمره” في إشارة الى القاضي العثماني الشهير.

ووصف أوردوغان بلاده تركيا بوريث الامبراطورية العثمانية،مشيرا الى سعيه لاحياء ما وصفه بالمجد القديم للأتراك .

