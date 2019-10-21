آغا: تسليم سيارات جديدة و5 آلاف يورو شهريا لأعضاء البرلمان الموازي

كشف رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي أغا،عن تسليم أعضاء مجلس النواب الموازي سيارات جديدة تكلفة الواحدة منهم 250 ألف دينار بالإضافة إلى 5 آلاف يورو شهريا.

وقال آغا في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنأعضاء “مجلس نواب طرابلس سيتم تسليمهم خلال الأيام القادمة سيارات جديدةالسيارة تكلفتها مائتان وخمسون ألف دينار تم توريدها عبر أحد الوكلاء بطرابلسوخمسة آلاف يورو نقدًا تصرف لهم من المركزي طرابلس تصرف لهم شهريا كبدل مهمات” مضيفا أن “أعضاء مجلس الدولة لهم نفس هذه الامتيازات”.

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