إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل الخمس

تمكنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، من إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، العميد أيوب قاسم، في تصريحات تليفزيوينة،إنه “بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل، صباح أمس السبت، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل/ طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ تم خلالها إنقاذ حياة 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 75 شمال شرق الخمس”، موضحا أن من بين المهاجرين 16 سيدة، وطفلين”.

وتابع قاسم، “المهاجرون غير الشرعيين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة”، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية في مركز إيواء طريق السكة بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية لهم”.

