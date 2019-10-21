“الرقابة” تبحث ملف تعويضات المباني المدمرة بسرت

ناقشت هيئة الرقابة الإدارية في اجتماع عقدته، الاثنين، بمقرها في طرابلس، ملف التعويضات للمباني المدمرة بمدينة سرت.

وحضر الاجتماع رئيس الهيئة الرقابة الإدارية المكلف، ووكيل الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس اللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة، ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة التعويضات.

ووفق بيان للهيئة، فقد ناقش الاجتماع موضوع التعويضات المقررة لمدينة سرت نتيجة حرب التحرير لسنة 2011، والوقوف على المبالغ المخصصة والمصروفة والمتبقية، ومُعالجة العراقيل التي تواجه آلية الصرف.

كما تمت مناقشة موضوع التعويضات المقررة للمدينة بعد تحريرها من تنظيم داعش في سنة 2016، ومتابعة أعمال المكاتب الهندسية التي قامت بحصر المباني المتضررة واللجان المكلفة بالملاحظة والتدقيق النهائي لغرض استكمال الجهات المعنية لإجراءات صرف التعويضات ووصولها لمستحقيها في أسرع وقت.

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