ضمن الحملات الليلية..تحريات القوات الخاصة تنتشر في القوارشة طريق المشروع

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة تحريات القوات الخاصة الصاعقة 73 استمرار الحملات الليلية في منطقة القوارشة طريق المشروع.

وأشارت شعبة التحريات عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إلى أن التمركزات من مفترق الثانوية الفنية امتدادًا إلى مفترق السرية الطبية وشارع الشجر إلى شيل الشلطامي.

وأكدت الشعبة انتشار دوريات التحريات المتحركة للتجوال داخل مشروع الشفيفة ومنطقة القوارشة للتحري والقبض على المتعاطين وبائعي الخمور وضبط المخالفات والظواهر السلبية وأصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين.

ولفتت شعبة تحريات القوات الخاصة إلى التعاون المتبادل مع مديرية أمن بنغازي من أجل أمن المواطن والمدينة والمجاهرة بالأمن.

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