السراج يعتمد حلولا لعدد من الملفات في إطار اتفاق مصراتة تاورغاء

استقبل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس كل من عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد وعميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك وعضوين من المجلس البلدي مصراتة، وحضر الاجتماع وكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال.

وقال المكتب الاعلامي لكومة الوفاق ان اللقاء بحث عددا من المواضيع في إطار الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء ، أبرزها ملف جبر الضرر، حيث أعطى السراج الضوء الأخضر لصرف المبالغ المخصصة لهذا الملف، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الاتفاق الأخرى.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع تحت التنفيذ، إضافة لسبل إتمام المشاريع المتوقفة التي وصل الإنجاز بها إلى نسبة كبيرة وبالأخص مشاريع التعليم.

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