بلدي بني وليد ييل العشوائيات بطرق المطار

تنفيداً للقرار الصادر من عميد البلدية بشأن إزالة العشوائيات داخل نطاق البلدية قام اليوم بلدي بني وليد بالإشراف المباشر على تنفيد هذا القرار

وعليه فقد قام الحرس البلدي وشركة النظافة والجهات الأمنية بإزالة كل العشوائيات والبناء المُخالف بطريق المطار.

وشدد سالم انوير عميد البلدية بأن كل من سيُخالف القوانين سيتعرض للمُساءلة القانونية وليتحمل مسؤلية أعماله.

وأضاف انوير على الجهات المختصة ان تقوم بتأدية واجباتها وان تتحمل كل المسؤلية التي تقع على عاتقها.

وقد سبق للبلدي مُطالبة الباعة وأصحاب هذه الاكشاك بالتعاون مع الجهات المختصة والتوجه الى الأماكن المخصصة للبيع وعدم عرقلة تطبيق القانون.

