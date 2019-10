شركة الجوف تشكر المؤسسة الوطنية للنفط على دعمها

عقد صباح اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى الاداري بقنفودة اجتماع بين رئيس لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء اللجنة ومدراء الإدارات مع إدارة التصنيع ولجنة الصيانة وتشغيل المصانع.

وتقدم رئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف المهندس مجدي جبريل امساعد بالشكر لكافة مستخدمي إدارة التصنيع ولجنة صيانة وتشغيل المصانع لما حققوه من انجاز بتشغيل مصنع المواد الموازنة والمرافق التابعة له بعد اجراء اعمال الصيانة الدقيقة لتعرضه خلال فترة الاحداث لعمليات تخريب وسرقة لكافة مرافقه .

وخلال اللقاء تمت مداخلة هاتفية من قبل المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط تقدمت فيه لجنة ادارة شركة الجوف للتقنية النفطية خلال المداخلة بالشكر للمهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإلى كافة الأعضاء بها على ما قدموه من دعم كبير لشركة الجوف للتقنية النفطية لتجتاز هذه المرحلة الصعبة التي مرت بها.

