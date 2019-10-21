عقد اليوم الإثنين، اجتماع موسع بين الأجهزة الأمنية العاملة بمطار مصراته الدولي حيث ضم كل من، مدير أمن منفذ مطار مصراته المقدم “محمد عامر”, ورئيس مركز الجمارك بالمطار, ورئيس مكتب المخابرات بالمنفذ, ومسئول أمن الطائرات, وبحضور رئيس فرع إدارة الشؤون الفنية والاتصالات بالمنطقي الوسطي, وعدد من مسئولي المرافق بالمطار.

وتم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار والعمل على تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمسافرين والعمل على إنشاء غرفة اتصالات مشتركة لهذه الأجهزة.

وعلى هامش هذا الإجتماع قام الحاضرون بجولة داخل غرفة الاتصالات المشتركة بالمطار, وعدد من المرافق الأخرى للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها والعمل على حلحلتها.

The post الأجهزة الأمنية بمطار مصراتة تبحث تطوير خدماتها للمسافرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية