محلي الوفاق يناقش وضع المرأة في السلك الوظيفي على مستوى مؤسسات الدولة

ترأست مدير مكتب الإحصاء بوزارة الحكم المحلي اجتماعا ضم كل من مدير مكتب التخطيط والإستراتيجيات ومدير إدارة تنمية وتطويرالموارد البشرية ومدير مكتب التعاون الدولي والفني ومدير المكتب القانوني المكلف وعدد من موظفي الوزارة بمكتب الاعلام والتعاون الدولي والفني .

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير الحكم المحلي المفوض وفي إطار التعاون بين الإدارات والمكاتب بالوزارة.

تم خلال هذا الإجتماع مناقشة الإستبيان الإستطلاعي حول وضع المرأة في السلك الوظيفي على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة لعام 2019 وتم الإتفاق على إعداد مشروع لتشخيص واقع وضع المرأة العاملة في قطاع الحكم المحلي ورصد المؤشرات ومستويات التطوير

