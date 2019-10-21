بعض قتلى الوفاق خلال المعارك ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مطلع أن المدعو مصباح عبدالله بومدينة الشهير “الحربي” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات طرابلس.

وأوضح المصدر أن بومدينة من مواليد 1988 ومن سكان منطقة كشلاف بمدينة طرابلس والتابع لمليشيا “الشهيد عبدالسلام الشركسي”، أصيب ظهيرة الأحد وتوفي مساء الاثنين.

وأفاد المصدر أن منصور عبدالله عجالة قتل كذلك خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلاطات طرابلس بعد إصابته أمس الأحد وتوفي متأثرًا بجراحه.

وأشار المصدر إلى أن عجالة من مواليد 1984 ومن سكان منطقة كشلاف بمدينة طرابلس ولاعب نادي الأهلي طرابلس سابقا والمنضم إلى مليشيا “الشهيد عبدالسلام الشركسي”.

وأفاد المصدر مقتل المدعو مهند الغضبان الشهير “الجوارح” من مواليد 1993 الأصل من صرمان ومن سكان مدينة طرابلس والتابع لمليشيا “سرية أشرف ساسي” تحت إمرة أسامة الجويلي.

وذكر أن الأنباء تضاربت حول سبب مقتله حيث قيل أنه نتيجة لحادث سير وقع له أثناء خروجة من أحد محاور القتال بجنوب طرابلس ليله الأحد 20 أكتوبر الجاري .

وأشار إلى أن مصادر أخرى أشارت إلى تعرض الغضبان لعملية تصفية بعد تسليمه لإحدى المليشيات .

وأكد مقتل إبراهيم محمد السنوسي الشاوش الشهير “الكابنيه” نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس، لافتا إلى أنه من مواليد 1979 ومن سكان مدينة مصراتة.

وأوضح المصدر أن المدعو علي رجب المليان الفرجاني الشهير “علوش” قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن الفرجاني من مواليد 1995 ومن سكان منطقة الجمعة بمدينة زليتن ويعرف أيضًا بلقب ” لبزين”.

وأكد أن أحمد دغيم الشهير “البولو” قتل نتيجة لحادث سير أثناء خروجه من أحد محاور القتال جنوب طرابلس ليلة الأحد.

وذكر أن دغيم من مواليد 1994 ومن سكان مدينة طرابلس والتابع لمليشيا “مجلس العسكري ثوار الزنتان” بإمرة أسامة الجويلي.

وأوضح المصدر أن دغيم من ضمن المسؤولين عن تصفية أحد أفراد القوات المسلحة الليبية ( ملازم ثان – فيصل الحاسي ) بعد أن أسر من قبل مجموعة “الجويلي” حيا.

وأفاد المصدر أن المدعو عبدالسلام محمد الشيباني الشهير “الدامبي” والمعتصم بالله الحراري من سكان مدينة الزاوية والتابعين لمليشيا “تجمع كتائب وسرايا ثوار الزاوية ” قتلا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور التوغار – طرابلس مساء الأحد.

وأضاف المصدر أن المدعو يوسف عبدالناصر بالنور الشهير “أوسيفه” قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس صباح الأحد.

وأكد أن بالنور من مواليد 1997 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “لواء الصمود” بإمرة المطلوب دوليًا ومحليًا صلاح بادي.

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