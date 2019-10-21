السراج  يأذن بصرف المبالغ المخصصة لملف جبر الضرر في إطار اتفاق مصراتة تاورغاء

أخبار ليبيا24

أعطى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الضوء الأخضر لصرف المبالغ المخصصة لملف جبر الضرر في إطار اتفاق مصراتة تاورغاء.

وشدد السراج خلال لقائه بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس كل من عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد وعميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الاتفاق الأخرى.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع تحت التنفيذ، إضافة لسبل إتمام المشاريع المتوقفة التي وصل الإنجاز بها إلى نسبة كبيرة وبالأخص مشاريع التعليم.

من ناحية ثانية تناول الاجتماع الإجراءات اللازم اتخاذها وعلى وجه السرعة لمواجهة انتشار مرض اللشمانيا، حيث أكد السراج بأن لهذا الملف أولوية خاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24