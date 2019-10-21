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احتدام الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي و قوات الوفاق في محور عين زارة و الخلة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت مصادر مطلعة احتدام الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي و قوات الوفاق في محوري عين زارة و الخلة جنوب العاصمة طرابلس ،.

وكان آمر محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري، أكد أن القوات المسلحة تصدت لعدة محاولات قامت بها المجموعات المسلحة للتقدم صوب مواقع الجيش، منوهاً أنها نجحت في صد هجمات على محاور عين زارة والخلاطات ومعسكر اليرموك، ومناطق أخرى في محيط الساعدية بضواحي العاصمة.

وفي وقت سابق الاثنين، فقد تمكنت وحدات القوات المسلحة من اقتحام مواقع وتمركزات المجموعات المسلحة، التابعة للمجلس الرئاسي، بالقرب من مسجد طيبة، جنوب طرابلس.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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